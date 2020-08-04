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04.08.2020 00:08
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Количество жертв коронавируса в Москве превысило 4500 человек

За последние сутки в Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом. Об этом 4 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4510 человек. Накануне сообщалось о гибели 13 пациентов с коронавирусом — смертность в Москве остается примерно на одном уровне.

По данным на утро 3 августа, всего в России от COVID-19 скончались 14207 человек, из них 2062 — в Петербурге.

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Комментарии (1)

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Это у нас медицина победила корону? На нас равняются европеоиды? Где??? В чем они там равняются? Мы же лучшие?! Алло...
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