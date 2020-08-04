Количество жертв коронавируса в Москве превысило 4500 человек

За последние сутки в Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом. Об этом 4 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4510 человек. Накануне сообщалось о гибели 13 пациентов с коронавирусом — смертность в Москве остается примерно на одном уровне.



По данным на утро 3 августа, всего в России от COVID-19 скончались 14207 человек, из них 2062 — в Петербурге.

