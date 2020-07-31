В «Зенит» вернулись Мостовой, Круговой и Терентьев

Сразу трое игроков вернулись в футбольный клуб «Зенит» из аренды. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, это полузащитник Андрей Мостовой, а также защитники Денис Терентьев и Данил Круговой.
Все трое уже приступили к тренировкам на базе клуба в Удельном парке.
Андрей Мостовой (22 года) — воспитанник московского футбола. Присоединился к «Зениту» зимой 2019 года. Отыграл 13 матчей за «Зенит»-2, забив 5 мячей и сделав 2 результативные передачи. Летом 2019 года перешел в «Сочи» на правах аренды. В сезоне-2019/20 полузащитник провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.
Денис Терентьев (27 лет) — воспитанник Академии «Зенита». В начале сезона-2019/20 перешел в «Уфу» на правах аренды, где сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
Данил Круговой (22 года) — воспитанник Академии «Зенита». В июле 2018-го перешел в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч. В начале сезона-2019/20 Круговой заключил контракт с «Зенитом», но продолжил выступать за башкирскую команду на правах аренды. В минувшем сезоне защитник провел на поле 13 игр.