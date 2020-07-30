В Петербурге ещё 22 смерти официально признаны коронавирусными

22 летальных исхода в результате заражения коронавирусом пополнили летальную статистику в Петербурге. Свежие данные за последние сутки приводит 30 июля сайт «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, с начала пандемии в Северной столице скончались 2023 заболевших COVID-19 пациента. Общероссийская цифра — 13 802. По смертности Петербург надежно закрепился на второй строчке между Москвой и Московской областью.

Город также удерживает четвёртое место по числу новых заболевших, но ежедневная цифра инфицированных становится всё меньше.