Голунов стал жертвой «случайного подброса наркотиков». «Коммерсантъ» выяснил, чем заканчивается громкое дело журналиста
Следственный комитет России закончил расследование дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Подробности 29 июля приводит «КоммерсантЪ».
Как сообщает издание, экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Игорю Ляховцу, а также его подчинённым Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Денису Коновалову в окончательной редакции предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 286УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
По версии следствия, бывшие полицейские получили приказ от Ляховца, устроили слежку за Голуновым, а затем, найдя у него наркотики, согласно протоколу, задержали журналиста. После этого в его квартире был проведён обыск, по результатам которого, по тогдашней версии, также были обнаружены запрещённые вещества.
«Ъ» пишет, что разобраться в обстоятельствах этого расследования СКР и сотрудникам управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве помог оперативник Коновалов. Последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, полностью признал свою вину и в подробностях поведал, как пытались посадить Голунова. Во время следственных экспериментов он показал, как подбрасывал наркотики журналисту и в его квартиру.
О происхождении запрещённых веществ рассказали экс-полицейские. По их словам, они были изъяты во время одной из операций примерно за год до описываемых событий. Часть их них прошла по тому уголовному делу, а остальное, как заявил один из бывших стражей порядка, было отложено «для дальнейшей работы», чтобы путём подбросов улучшить свои показатели. Других их жертв установить не удалось.
Руководствовались ли они какими-либо другими мотивами, остаётся неизвестно. Цепочка оборвалась на предполагаемом организаторе подброса, их начальнике Ляховце. Он не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Более того, он до сих пор добивается возобновления уголовного преследования Голунова.
В ближайшие несколько месяцев стороны будут знакомиться с уголовным делом, после чего его направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинения. В отдельное производство выделено дело оперативника Коновалова, который заключил соглашение со следствием. Ему могут смягчить наказание.
Помимо лишения свободы, обвиняемых могут обязать компенсировать журналисту моральный вред, который он оценил в 5 млн рублей. Эти деньги Голунов пообещал отдать на благотворительность, напоминает «Ъ».
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале прошлого лета и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что их ему подбросили в связи с профессиональной деятельностью — журналист связывал инцидент со статьями о возможной связи высоких чинов ФСБ с московскими кладбищами. Впрочем, позже сам Голунов говорил, что подтверждения версия не получила. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили его коллеги, а также другие публичные люди. В ходе расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела было установлено, что он никак не связан с запрещёнными веществами. Голунова отпустили, а материалы дела передали в СКР.