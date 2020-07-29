Голунов стал жертвой «случайного подброса наркотиков». «Коммерсантъ» выяснил, чем заканчивается громкое дело журналиста

Как сообщает издание, экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Игорю Ляховцу, а также его подчинённым Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Денису Коновалову в окончательной редакции предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 286УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По версии следствия, бывшие полицейские получили приказ от Ляховца, устроили слежку за Голуновым, а затем, найдя у него наркотики, согласно протоколу, задержали журналиста. После этого в его квартире был проведён обыск, по результатам которого, по тогдашней версии, также были обнаружены запрещённые вещества.



«Ъ» пишет, что разобраться в обстоятельствах этого расследования СКР и сотрудникам управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве помог оперативник Коновалов. Последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, полностью признал свою вину и в подробностях поведал, как пытались посадить Голунова. Во время следственных экспериментов он показал, как подбрасывал наркотики журналисту и в его квартиру.



О происхождении запрещённых веществ рассказали экс-полицейские. По их словам, они были изъяты во время одной из операций примерно за год до описываемых событий. Часть их них прошла по тому уголовному делу, а остальное, как заявил один из бывших стражей порядка, было отложено «для дальнейшей работы», чтобы путём подбросов улучшить свои показатели. Других их жертв установить не удалось.

