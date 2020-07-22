«Обостряющаяся мания величия отца Сергия будет стоить ему адекватных адептов». Монастырь, захваченный опальным схиигуменом, покидают монахини
Насельницы продолжают покидать Среднеуральский женский монастырь, захваченный опальным схиигуменом Сергием (Романовым). Об этом 22 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на религиоведа Романа Силантьева.
Его источники в монастыре рассказали, что обитель покинули уже как минимум 14 монахинь.
«Известно о нескольких группах монахинь, покинувших обитель. Их примеру последовали сотни трудников и паломников, которые постоянно проживали в монастыре. К сожалению, некоторые из насельниц, которые были вынуждены уйти, находятся в тяжелом психологическом состоянии... Обостряющаяся мания величия отца Сергия будет стоить ему потери самых адекватных адептов», — заявил Силантьев.
Напомним, два дня назад отца Сергия в очередной раз оштрафовал суд за возбуждение ненависти. Ранее его уже наказывали за публично высказанное отношение к коронавирусу — в него схиигумен не верит. Церковный суд за такие проповеди отстранил его от служения. Схиигумен заперся на территории монастыря и оттуда предлагает Владимиру Путину сложить полномочия.