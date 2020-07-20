Автобус в Москве въехал в остановку, погиб человек. ДТП попало на видео
Одна женщина погибла в результате утренней аварии на юго-востоке столицы. Пострадали, по предварительным данным, ещё два человека.
Как сообщает ТАСС, 20 июля около 7:45 на Ставропольской улице, 15, на пересечении с Краснодонской улицей женщина — водитель автобуса наехала на остановку общественного транспорта. На записи камеры наружного наблюдения видно, как автобус выезжает на Ставропольскую и, пытаясь притормозить, таранит павильон.
«Погибла одна женщина 1944 года рождения», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, автобусом управляла женщина, она, предположительно, не справилась с управлением. Перед выходом в рейс она прошла все медицинские проверки. По данным источника «Интерфакса», 46-летняя водитель автобуса обладала достаточным стажем, была в автопарке на хорошем счету, ПДД не нарушала.
Столичные власти окажут материальную помощь семье погибшей, подчеркнул Ликсутов.