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20.07.2020 11:17
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Автобус в Москве въехал в остановку, погиб человек. ДТП попало на видео

Одна женщина погибла в результате утренней аварии на юго-востоке столицы. Пострадали, по предварительным данным, ещё два человека.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/lublino__online/" class="_">www.instagram.com/lublino__online</a>
Скриншот из www.instagram.com/lublino__online

Как сообщает ТАСС, 20 июля около 7:45 на Ставропольской улице, 15, на пересечении с Краснодонской улицей женщина — водитель автобуса наехала на остановку общественного транспорта. На записи камеры наружного наблюдения видно, как автобус выезжает на Ставропольскую и, пытаясь притормозить, таранит павильон.

«Погибла одна женщина 1944 года рождения», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, автобусом управляла женщина, она, предположительно, не справилась с управлением. Перед выходом в рейс она прошла все медицинские проверки. По данным источника «Интерфакса», 46-летняя водитель автобуса обладала достаточным стажем, была в автопарке на хорошем счету, ПДД не нарушала.

Столичные власти окажут материальную помощь семье погибшей, подчеркнул Ликсутов.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/lublino__online/" class="_">www.instagram.com/lublino__online</a>
Скриншот из www.instagram.com/lublino__online

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Комментарии (2)

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OdinokiyDupri
Думаю, снова заело коробас или что-то в этом роде. Старый автобус шушлайка. Но, как правило делают виновных водителей, которых заставляют работать на старой и убитой технике. Как было на Невском около пл. Восстания.
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