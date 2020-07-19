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19.07.2020 10:58
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В Петербурге за сутки зарегистрировали ещё 26 смертей от COVID-19

Суточная статистика по умершим от коронавирусной инфекции в Петербурге пополнилась ещё 26 случаями. Такую информацию приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием 19 июля.

Накануне в летальную статистику было добавлено 27 ковидных смертей. С начала пандемии жертвами COVID-19 официально признаны 1781 человек в Петербурге и 12 342 — в России.

Как сообщалось ранее, за сутки в городе выписали 101 пациента с COVID-19, тогда как выявили инфекцию у 202 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге заразились 29 346 человек, выздоровели 22 313.

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Комментарии (2)

Piter Pen
Когда умерли - в мае, июне? К июльским смертям комиссия приступила - рассматривать для подтверждения?
06072020
Каждый пятый по России - за что?
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