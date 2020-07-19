В Петербурге за сутки зарегистрировали ещё 26 смертей от COVID-19

Суточная статистика по умершим от коронавирусной инфекции в Петербурге пополнилась ещё 26 случаями. Такую информацию приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием 19 июля.

Накануне в летальную статистику было добавлено 27 ковидных смертей. С начала пандемии жертвами COVID-19 официально признаны 1781 человек в Петербурге и 12 342 — в России.

Как сообщалось ранее, за сутки в городе выписали 101 пациента с COVID-19, тогда как выявили инфекцию у 202 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге заразились 29 346 человек, выздоровели 22 313.