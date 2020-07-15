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15.07.2020 13:52
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В небе над Петербургом заметили «всевидящее око»

Лето продолжает радовать петербуржцев небесными явлениями. В этот раз те, кто поднял голову, могли полюбоваться на гало.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Солнце с радужным «нимбом» фотографировали утром 15 июля в Купчино, Кронштадте и не только. Кольца в небе наблюдали также жители Ленинградской области. В комментариях к снимкам гало назвали «всевидящим оком» и попытались разглядеть пропаганду по примеру главы Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая жаловалась президенту на радугу.

Гало обычно «гостит» в петербургском небе ясными зимними днями, но летом также возможно увидеть этот феномен.

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