Лето продолжает радовать петербуржцев небесными явлениями. В этот раз те, кто поднял голову, могли полюбоваться на гало.
Солнце с радужным «нимбом» фотографировали утром 15 июля в Купчино, Кронштадте и не только. Кольца в небе наблюдали также жители Ленинградской области. В комментариях к снимкам гало назвали «всевидящим оком» и попытались разглядеть пропаганду по примеру главы Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая жаловалась президенту на радугу.
Гало обычно «гостит» в петербургском небе ясными зимними днями, но летом также возможно увидеть этот феномен.