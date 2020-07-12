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12.07.2020 20:22
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«Красиво, как в сказке». Небо Петербурга озарило солнечное гало

Притягивающее глаз необычное природное явление — гало — наблюдали петербуржцы в небе над Петербургом 12 июля.

Фото: читательница «Фонтанки» Елена
Фото: читательница «Фонтанки» Елена

Читательница «Фонтанки» Елена связала появление гало с «именинами» Петербурга (12 июля в христианской традиции — День Петра и Павла). Некоторые пользователи Интернета охарактеризовали светящееся радужное кольцо вокруг солнца не иначе как «чудо»: «Можно 1000 раз знать, как называется, но это чудо и волшебство, красиво, как в сказке».

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#гало

Публикация от Mariya Lyablina (@mlyablina)

В действительности же гало — это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, Солнца или Луны. Образуется из-за преломления света в кристаллах льда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Иванов Ив Ив
Фантастический Парад Звезд: большая черная звезда короной закрывает собой другую на фоне маленького Солнца.
(Не иначе, быть беде)
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