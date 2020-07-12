Притягивающее глаз необычное природное явление — гало — наблюдали петербуржцы в небе над Петербургом 12 июля.
Читательница «Фонтанки» Елена связала появление гало с «именинами» Петербурга (12 июля в христианской традиции — День Петра и Павла). Некоторые пользователи Интернета охарактеризовали светящееся радужное кольцо вокруг солнца не иначе как «чудо»: «Можно 1000 раз знать, как называется, но это чудо и волшебство, красиво, как в сказке».
В действительности же гало — это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, Солнца или Луны. Образуется из-за преломления света в кристаллах льда.