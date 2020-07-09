Глава Чечни заявил, что за убийством чеченца в Австрии стоят спецслужбы, «работающие против России»

«Блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности меня», — об этом уверенно заявил 9 июля в своем телеграмм-блоге Рамзан Кадыров.



По мнению главы Чечни, спецслужбы используют традиции, согласно которым «чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет», чтобы бросить тень на жителей республики. Они якобы инициируют критические статьи, а затем ликвидируют «горлодеров».



«Взамен находят других. А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем,— написал глава Чечни.— Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду».

