Как сообщили в пресс-службе ЗВО 8 июля, экипажи Т-90 и Т-72Б-3 отработали преодоление водоёма глубиной около пяти и шириной свыше ста метров. Кроме подводного вождения, эвакуировали танк, по «легенде» застрявший на дне, и спасали танкистов.

Такая тренировка предстоит примерно 300 военных, перед практическим занятием они прошли легководолазную подготовку и освоили изолирующие противогазы.

Дислоцированный в Ленинградской области гвардейский Красносельский ордена Ленина Краснознамённый учебный центр готовит механиков-водителей, наводчиков-операторов, командиров танков, боевых машин-пехоты и бронетранспортёров, которые продолжают службу в соединениях и воинских частях ЗВО.