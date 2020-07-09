FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 01:26
1
Печать

Под Петербургом военнослужащие ЗВО купали танки и спасали экипаж

Танкисты форсировали вододром в Ленинградской области, отрабатывая навыки подводного вождения. Западный военный округ показывает тренировки сверху и из-под воды.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО 8 июля, экипажи Т-90 и Т-72Б-3 отработали преодоление водоёма глубиной около пяти и шириной свыше ста метров. Кроме подводного вождения, эвакуировали танк, по «легенде» застрявший на дне, и спасали танкистов.

Такая тренировка предстоит примерно 300 военных, перед практическим занятием они прошли легководолазную подготовку и освоили изолирующие противогазы.

Дислоцированный в Ленинградской области гвардейский Красносельский ордена Ленина Краснознамённый учебный центр готовит механиков-водителей, наводчиков-операторов, командиров танков, боевых машин-пехоты и бронетранспортёров, которые продолжают службу в соединениях и воинских частях ЗВО.

пресс-служба ЗВО

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Ref
Не знаю как на счёт "Красносельский центр", но на видео танкодром родной учебки "Сертолово-1"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний