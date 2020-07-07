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07.07.2020 07:20
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На Книпович огонь охватил 400 кв. м, гремели взрывы: горели цистерна с топливом и почти 20 машин

Крупный пожар случился минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга. 55 человек тушили его около четырёх часов.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 7 июля в 0:37 поступил вызов на улицу Книпович, 9. Там загорелась цистерна с дизельным топливом и припаркованные рядом автомобили – пять грузовых и три легковых. В общей сложности огонь охватил 400 квадратных метров.

Около часа прогремел взрыв, а затем ещё несколько. Они продолжались до 1:30 с интервалом 15-10 минут, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. Дым от пожара был виден издалека.

Фото: Автор фото – читатель «Фонтанки» Александр

В 0:49 ранг пожара был повышен до номера 1-Бис «Волна», в 1:07 – до «двойки». На месте работали 15 единиц техники и 55 человек личного состава МЧС. В 4:15 возгорание удалось полностью ликвидировать. Пять грузовиков и три легковые машины пламя уничтожило полностью, ещё девять грузовиков повреждены.

«Сведения о пострадавших не поступали», - отмечается в сообщении ГУ МЧС. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе замеры не показали.

По данным РИА «Новости», возгорание случилось на территории бизнес-центра «Торгбыттранс».

Фото: Автор фото – читатель «Фонтанки» Александр

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