Крупный пожар случился минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга. 55 человек тушили его около четырёх часов.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 7 июля в 0:37 поступил вызов на улицу Книпович, 9. Там загорелась цистерна с дизельным топливом и припаркованные рядом автомобили – пять грузовых и три легковых. В общей сложности огонь охватил 400 квадратных метров.

Около часа прогремел взрыв, а затем ещё несколько. Они продолжались до 1:30 с интервалом 15-10 минут, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр. Дым от пожара был виден издалека.