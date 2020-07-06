Операция по задержанию подозреваемых в серии карманных краж в Петербурге пошла не по плану. Стреляли, но в воздух.



О том, что звуки выстрелов были слышны на Варшавской улице около 5 утра, сообщали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, въезд к дому был перекрыт полицией и в 9 утра.

