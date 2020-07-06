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06.07.2020 09:52
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Карманных воров в Московском районе задерживали со стрельбой

Операция по задержанию подозреваемых в серии карманных краж в Петербурге пошла не по плану. Стреляли, но в воздух.

О том, что звуки выстрелов были слышны на Варшавской улице около 5 утра, сообщали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, въезд к дому был перекрыт полицией и в 9 утра.

По данным «Фонтанки», по указанному адресу проходила операция по задержанию группы карманных воров. Шесть человек подозреваются в серии из 20 преступлений. Один из них пытался оказать сопротивление, поэтому спецназовцы для предупреждения несколько раз выстрелили в воздух.

Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

sektor7
Карманникам при задержании когда они убегают по рукам надо стрелять, а не ногам или в воздух
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