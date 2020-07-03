Синоптики прогнозируют «экстремальную жару и сильные грозы» в российских регионах. А что в Петербурге?

Пятница удивит жителей Петербурга лишь отсутствием дождя. По крайней мере, синоптики Северо-Западного Гидрометцентра осадков днём 3 июня не обещают.



Ветки деревьев будет качать умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до 22 градусов, не выше, а ночью опустятся до 14 градусов со знаком плюс. Кстати, с наступлением темноты не исключены осадки. Точно так же, как и на выходных.



Синоптики прогнозируют на территории России экстремальную жару и сильные грозы в ближайшие дни. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Правда, в Петербурге духоту ждать пока не стоит. В Центральной России температура воздуха составит 23-29 градусов, а вот в Воронежской и Белгородской областях столбики термометров могут подняться до 37 градусов. При прояснениях воздух будет только сильнее раскаляться. Юг страны, в частности, Ставрополье, ждет жара до 40 градусов.

