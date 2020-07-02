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02.07.2020 17:20
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Медведев: Азмун наказан рублем, сумма серьезная

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о наказании нападающего Сердара Азмуна за повторное нарушение принципов социального дистанцирования. В интервью газете «Спорт Экспресс» в четверг, 2 июля, руководитель клуба заявил, что игрок был оштрафован.

«Спортивных санкций не последовало — Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем», — подчеркнул Медведев.

Напомним, что Сердар Азмун дважды нарушил регламент безопасности за последние пять дней. Сначала Азмуна на общем фото опубликовал 26 июня в своем инстаграме игрок самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, а это нарушает регламент безопасности РФС. За это иранца оштрафовали. Несмотря на это, 29 июня Азмун встретился с друзьями в одном из ресторанов Петербурга.

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