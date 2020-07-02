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02.07.2020 14:27
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Маневр инкассаторов на Большом проспекте П.С. стал неприятным сюрпризом для водителя «Фольксвагена»

Инкассаторский микроавтобус и легковой автомобиль не поделили широкий проспект в Петроградском районе Петербурга. Водитель спецтранспорта решил повернуть направо из крайнего левого ряда и устроил сюрприз автомобилисту во второй справа полосе.

О произошедшем 2 июля рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников аварии. Само ДТП произошло 1 июля в 18:29 у дома 70–72 по Большому проспекту П.С. Автомобилист на Volkswagen ехал прямо по проспекту, когда ему наперерез из крайнего левого ряда направо стал поворачивать инкассаторский Volkswagen. Он въезжает микроавтобусу в переднюю пассажирскую дверь, и обе машины выносит на тротуар, где в этот момент находится пешеход.

«Я из левого ряда набираю скорость в пределах разрешённой (между 50 и 60), чтобы опередить машину в правом ряду и встроиться в него, так как спереди ряд занят припаркованными ТС. После перестроения придерживаюсь этой скорости, не разгоняясь», — рассказал водитель легковой машины. По его словам, маневр инкассаторов не был для него очевидным, и он перестраивался вправо, думая, что те лишь перестраиваются правее в соседнюю от себя полосу.

«Для перестроения я кидаю взгляд на правое зеркало, чтобы убедиться в безопасности манёвра, и включаю поворотник. Из-за этого я не сразу бью по тормозам. Возвращая взгляд на то, что спереди, вижу, что фургон-таки решил пересечь все полосы. Бью по тормозам, руль остался в положении для перестроения, скорее всего, от неожиданности», — добавляет участник.

В постановлении инспекторы ДПС указали, что водитель микроавтобуса не убедился в безопасности маневра и этим нарушил пункт 10.2 ПДД. Но дело об административном нарушении возбуждать не стали.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

blackcatwhitecat
Два дебила - это сила!
Nafanka
А у нас чего, теперь можно пересекать поток "напрямки", перпендикулярно движению, просто потому, что "очень надо"? А разворачиваться и ехать в противоположную потоку сторону скоро разрешат? Вроде ж голосовали за поправки в Конституцию, а не в ПДД или ТУДА "всё включено", в поправки?! )))
Сергей Федоров
Сам то водило тоже лох порядочный. Пишет 50-60 для гайцов, а у самого за 70 и смотрит вправо. Ну иди чини за свой счёт, инкас вину не признаёт.
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