О произошедшем 2 июля рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников аварии. Само ДТП произошло 1 июля в 18:29 у дома 70–72 по Большому проспекту П.С. Автомобилист на Volkswagen ехал прямо по проспекту, когда ему наперерез из крайнего левого ряда направо стал поворачивать инкассаторский Volkswagen. Он въезжает микроавтобусу в переднюю пассажирскую дверь, и обе машины выносит на тротуар, где в этот момент находится пешеход.

Инкассаторский микроавтобус и легковой автомобиль не поделили широкий проспект в Петроградском районе Петербурга. Водитель спецтранспорта решил повернуть направо из крайнего левого ряда и устроил сюрприз автомобилисту во второй справа полосе.

«Я из левого ряда набираю скорость в пределах разрешённой (между 50 и 60), чтобы опередить машину в правом ряду и встроиться в него, так как спереди ряд занят припаркованными ТС. После перестроения придерживаюсь этой скорости, не разгоняясь», — рассказал водитель легковой машины. По его словам, маневр инкассаторов не был для него очевидным, и он перестраивался вправо, думая, что те лишь перестраиваются правее в соседнюю от себя полосу.

«Для перестроения я кидаю взгляд на правое зеркало, чтобы убедиться в безопасности манёвра, и включаю поворотник. Из-за этого я не сразу бью по тормозам. Возвращая взгляд на то, что спереди, вижу, что фургон-таки решил пересечь все полосы. Бью по тормозам, руль остался в положении для перестроения, скорее всего, от неожиданности», — добавляет участник.

В постановлении инспекторы ДПС указали, что водитель микроавтобуса не убедился в безопасности маневра и этим нарушил пункт 10.2 ПДД. Но дело об административном нарушении возбуждать не стали.