Риск, вдохновение и мода. «Упсала-цирк» планирует создать экологичную и хулиганскую одежду, но для этого нужна помощь

Единственный в мире цирк для хулиганов — «Упсала-цирк» — приглашает всех желающих стать частью большого проекта, где объединятся риск, вдохновение, мода и настоящий Петербург. А именно — помочь запустить в производство уникальную коллекцию одежды.



«Упсала-цирк», как и большинство НКО, в период пандемии столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами: отменились все спектакли, средства от которых направлялись на работу цирка и развитие социальных проектов, катастрофически снизилось число пожертвований. Новый проект, как рассказали в цирке, станет инвестицией в финансовую устойчивость НКО. Кроме того, он может послужить развитием для современной моды.

