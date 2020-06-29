Риск, вдохновение и мода. «Упсала-цирк» планирует создать экологичную и хулиганскую одежду, но для этого нужна помощь
Единственный в мире цирк для хулиганов — «Упсала-цирк» — приглашает всех желающих стать частью большого проекта, где объединятся риск, вдохновение, мода и настоящий Петербург. А именно — помочь запустить в производство уникальную коллекцию одежды.
«Упсала-цирк», как и большинство НКО, в период пандемии столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами: отменились все спектакли, средства от которых направлялись на работу цирка и развитие социальных проектов, катастрофически снизилось число пожертвований. Новый проект, как рассказали в цирке, станет инвестицией в финансовую устойчивость НКО. Кроме того, он может послужить развитием для современной моды.
Коллекция одежды будет создана совместно с одним из известных брендов, специализирующимся на базовом гардеробе. По задумке, это будет удобная, экологичная и хулиганская одежда. Принты для коллекции разработают подростки из «Упсала-цирка» вместе с современными дизайнерами и художниками.
«Когда к созданию одежды подключаются подростки из групп социального риска, это делает созданные предметы гардероба честными, а моду демократичной», — говорят в цирке.
Для того чтобы начать работать над коллекцией, необходимо 251 тыс. рублей. Помочь в запуске проекта могут все желающие. Сделать это можно здесь.
«Упсала-цирк» существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. В нём занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. Среди проектов — «Цирк для хулиганов», творческий центр «Пакитан» для детей с синдромом Дауна, «Школа цирковой педагогики», «Цирк за забором» для подростков, совершивших правонарушения, фестиваль нового цирка и стрит-арта «Балансировка» и другие.