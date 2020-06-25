Под Выборгом в лес ушел петербуржец. Жена не оставляет место поисков вторые сутки
Поисковые отряды, полиция и МЧС ищут ушедшего в лес жителя Петербурга Владимира Сафонова. В соцсетях призывают помочь с поисками.
Уроженец Петербурга Сафонов, как стало известно «Фонтанке» 25 июня, ушел в лес без телефона, когда он с семьей отдыхал на озере Комонь у поселка Зеленая Роща Выборгского района Ленобласти. Как пишет 47News, он пропал пока домочадцы купались, тревогу начали бить через два часа после его исчезновения. Из примет 22-летнего жителя Сертолово: зеленоглазый, коротко стриженый брюнет высокого роста. Был одет в черную футболку, джинсовые шорты и темные кроссовки. На животе татуировка в виде медведя, на руке — рыбы.
В соцсетях на вторые сутки поиска призывают неравнодушных помочь, упоминая, что на месте все еще находится супруга пропавшего, а дома его ждет маленький ребенок. В петербургском штабе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что людей действительно очень не хватает. Присоединится к поиску можно через форум отряда, либо связавшись с организаторами по телефону из ориентировки.