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25.06.2020 22:35
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Под Выборгом в лес ушел петербуржец. Жена не оставляет место поисков вторые сутки

Поисковые отряды, полиция и МЧС ищут ушедшего в лес жителя Петербурга Владимира Сафонова. В соцсетях призывают помочь с поисками.

Уроженец Петербурга Сафонов, как стало известно «Фонтанке» 25 июня, ушел в лес без телефона, когда он с семьей отдыхал на озере Комонь у поселка Зеленая Роща Выборгского района Ленобласти. Как пишет 47News, он пропал пока домочадцы купались, тревогу начали бить через два часа после его исчезновения. Из примет 22-летнего жителя Сертолово: зеленоглазый, коротко стриженый брюнет высокого роста. Был одет в черную футболку, джинсовые шорты и темные кроссовки. На животе татуировка в виде медведя, на руке — рыбы.

В соцсетях на вторые сутки поиска призывают неравнодушных помочь, упоминая, что на месте все еще находится супруга пропавшего, а дома его ждет маленький ребенок. В петербургском штабе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что людей действительно очень не хватает. Присоединится к поиску можно через форум отряда, либо связавшись с организаторами по телефону из ориентировки.

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Комментарии (3)

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Кроме коронавируса в лесу медведи проснулись, лоси бегают, гадюки ползают. Ужжжжооооссссс!
260786601
Жил такой рассеянный сын Берты Моисеевны, вместо станции Разлив он уехал в Тель-Авив... Вот какой рассеянный сын Берты Моисеевны...
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