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22.06.2020 15:33
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В Петербурге на полчаса задерживаются электрички в Псков, Лугу, Красное Село и Ломоносов

Задержка электричек изменила планы пассажиров, решивших покинуть Петербург 22 июня. Проблема коснулась тех, кто планировал добраться до Пскова, Луги, Красного Села и Ломоносова.

Как рассказал читатель «Фонтанки», электропоезда встали в направлении от Балтийского вокзала. «Машинист по громкой связи объявляет об отсутствии напряжения в контактной сети и задержке на неопределенное время», — говорится в его сообщении.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, на станции Броневая по техническим причинам произошла задержка движения следующих поездов: № 813 Санкт-Петербург — Псков; № 6121 Санкт-Петербург — Луга; № 6337 Санкт-Петербург — Красное Село; № 6551 Санкт-Петербург — Ораниенбаум. Электрички задерживаются на полчаса относительно установленного в расписании времени.

© Фонтанка.Ру

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