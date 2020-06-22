В Петербурге на полчаса задерживаются электрички в Псков, Лугу, Красное Село и Ломоносов

Задержка электричек изменила планы пассажиров, решивших покинуть Петербург 22 июня. Проблема коснулась тех, кто планировал добраться до Пскова, Луги, Красного Села и Ломоносова.



Как рассказал читатель «Фонтанки», электропоезда встали в направлении от Балтийского вокзала. «Машинист по громкой связи объявляет об отсутствии напряжения в контактной сети и задержке на неопределенное время», — говорится в его сообщении.



По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, на станции Броневая по техническим причинам произошла задержка движения следующих поездов: № 813 Санкт-Петербург — Псков; № 6121 Санкт-Петербург — Луга; № 6337 Санкт-Петербург — Красное Село; № 6551 Санкт-Петербург — Ораниенбаум. Электрички задерживаются на полчаса относительно установленного в расписании времени.

