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18.06.2020 18:14
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Юнармейцев второй день подряд снимают с репетиции парада Победы. В этот раз причина — на самом верху

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

В Петербурге продолжаются приключения гражданских участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вторая репетиция на Дворцовой площади прошла без юнармейцев.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 18 июня парадный расчет движения «Юнармия» выстроился было на Дворцовой площади, но за несколько минут до начала тренировочного прохождения школьники покинули плац. Репетиция состоялась без них. Как пояснил нашему изданию командир юнармейского расчета Владимир Кузьмин, сегодняшняя отмена не столь трагична для ребят. Детям разрешили пропустить тренировку из-за 30-градусной жары, их ждут на генеральном прогоне 20 июня.

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Накануне стало известно, что парадному расчету из 141 юнармейца отказали в праве участвовать в петербургском параде Победы 24 июня. Причиной была названа сложная эпидемиологическая обстановка. Раздосадованные школьники записали десятки обращений к губернатору Александру Беглову, они просили взрослых не совершать ошибку и не сводить на нет результаты многомесячных тренировок. По данным «Фонтанки», переговорщиком со Смольным выступило руководство Минобороны. В результате на парад вернули и юнармейцев, и кадетский корпус ФСО в составе 64 человек. Главный санврач Петербурга Наталья Башкетова намерена лично проконтролировать соблюдение противоэпидемиологических мер.

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

krasnonosov
Предлагаю раздать детям ФСО и юнармейцам кортики и пусть в бою выясняют, кто из них достоин идти по Дворцовой.
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