400 азербайджанцев с камнями пытались прорваться к границе в Дагестане, побив полицейских, пограничников и машины. Следователи возбудили уголовное дело

СУ СК РФ по Республике Дагестан 17 июня сообщает о том, что им возбуждено уголовное дело после нападения сотен граждан Азербайджана на сотрудников правоохранительных органов.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 июня около 400 граждан Азербайджана, недовольные организацией их пропуска на территорию Азербайджана, размещенные на территории общежития и временного палаточного городка вблизи села Куллар, покинули места временного расположения и попытались перекрыть движение на федеральной автодороге «Кавказ».



Как пишут следователи, иностранцы оказали неповиновение сотрудникам полиции и военнослужащим Пограничного управления ФСБ России, забросали их камнями и другими предметами. В СК отметили, что тем самым в отношении представителей власти было применено насилие, опасное для жизни и здоровья.



В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников правоохранительных органов и были повреждены 5 автомобилей. Сумма материального ущерба составила около 400 тыс. руб.



В ведомстве добавили, что в настоящий момент задержаны десять подозреваемых.

