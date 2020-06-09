Француз отсудил у работодателя 50 тысяч евро за «скуку на работе»

Бывший сотрудник парфюмерной компании Interparfums отсудил у своего работодателя 50 тысяч евро за то, что ему было скучно на работе. Как пишет Le Figaro, это первый случай в судебной практике Франции.



Суд посчитал, что отсутствие загруженности на работе и скука из-за этого негативно сказались на «психологическом и физическом состоянии сотрудника». История началась шесть лет назад, когда у сотрудника Interparfums произошел приступ эпилепсии за рулем автомобиля. После этого он занимался лечением, а через полгода компания его уволила за отсутствие на работе. Однако пострадавший сотрудник посчитал, что его приступ был связан с условиями труда. Проблема, по его мнению, состояла в том, что ему давали все меньше заданий, причем они были слишком простыми и не соответствовали его квалификации. На работе он чувствовал себя «подавленным». Еще в 2018 году конфликтно-трудовая комиссия Парижа встала на его сторону — там посчитали, что работодатель осуществлял «психологическое преследование» сотрудника, что и привело к ухудшению его здоровья.

