То в жар, то в холод. Нынешнее лето удивит россиян своим непостоянством, но хорошо скажется на урожае

Летом в России ожидается частая смена погоды, с жарких и сухих дней на холодные и дождливые, рассказал порталу URA.ru 6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — прокомментировал он.

По мнению синоптика, такое явление может быть связано со сменой климата. За последние 20–25 лет в России в два раза увеличилось число опасных явлений, таких как ливни, ураганы и грозы. Это особенно заметно летом, так как «больше влажных масс поднимаются от земли в слои атмосферы».