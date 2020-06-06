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06.06.2020 17:03
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То в жар, то в холод. Нынешнее лето удивит россиян своим непостоянством, но хорошо скажется на урожае

Летом в России ожидается частая смена погоды, с жарких и сухих дней на холодные и дождливые, рассказал порталу URA.ru 6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — прокомментировал он.

По мнению синоптика, такое явление может быть связано со сменой климата. За последние 20–25 лет в России в два раза увеличилось число опасных явлений, таких как ливни, ураганы и грозы. Это особенно заметно летом, так как «больше влажных масс поднимаются от земли в слои атмосферы».

Но, по его словам, подобные перепады помогут повысить урожайность.

«По нашим расчетам и оценкам можно сказать, что урожай будет не хуже, а может, даже и лучше, чем средний показатель за последние пять лет. А пятилетка была в целом успешная», — заключил синоптик.

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Комментарии (1)

Nationalverrater_2
Какая радость. Толку - то простому человеку. При ЛЮБОМ урожае , или неурожае - цены на еду растут постоянно
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