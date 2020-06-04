Реестр НКО, пострадавших из-за пандемии и претендующих на господдержку, опубликуют 6 июня
Первый перечень некоммерческих организаций, которые пострадали из-за пандемии коронавируса и которые могут претендовать на налоговую поддержку, может быть опубликован 6 июня на сайте Минэкономразвития. Об этом 4 июня сообщает АСИ.
В реестр войдут следующие СО НКО: получатели грантов и субсидий всех уровней 2017–2020 гг.; получатели грантов Фонда президентских грантов 2017–2020 гг.; поставщики социальных услуг; исполнители общественно-полезных услуг (ИОПУ).
Данные в реестр, как отмечается, подавались органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, администрациями муниципалитетов, Минюстом России и Фондом президентских грантов.
В Минэкономразвития сообщили, что если организации не найдут себя в списке, но относятся к перечисленным категориям, то им нужно будет обратиться в тот орган власти, который предоставлял им финансовую поддержку с 2017 года, либо в Фонд президентских грантов, если речь идёт о победителях президентских грантовых конкурсов.
Второй реестр организаций для господдержки, где соберут НКО, наиболее пострадавшие в период пандемии, ещё формируется. Также освобождение от уплаты некоторых налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года получат религиозные организации и НКО, учреждённые ими.