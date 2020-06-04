Реестр НКО, пострадавших из-за пандемии и претендующих на господдержку, опубликуют 6 июня

Первый перечень некоммерческих организаций, которые пострадали из-за пандемии коронавируса и которые могут претендовать на налоговую поддержку, может быть опубликован 6 июня на сайте Минэкономразвития. Об этом 4 июня сообщает АСИ.

В реестр войдут следующие СО НКО: получатели грантов и субсидий всех уровней 2017–2020 гг.; получатели грантов Фонда президентских грантов 2017–2020 гг.; поставщики социальных услуг; исполнители общественно-полезных услуг (ИОПУ).



Данные в реестр, как отмечается, подавались органами исполнительной власти регионального и федерального уровня, администрациями муниципалитетов, Минюстом России и Фондом президентских грантов.

