Россияне на самоизоляции стали чаще покупать водку и виски в большой таре
Продажи водки в таре больше одного литра в апреле 2020 года увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом 4 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.
По данным издания, картина характерна для городов России с населением от 10 тысяч человек.
Также россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 литра. Продажи этого напитка, по оценке Nielsen, выросли на 52%. Эксперты полагают, что во время самоизоляции россияне запасались алкоголем, а крупная посуда для этого лучше подходит.
Во время самоизоляции потребление спиртных напитков в России увеличилось на 2-3%, говорил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ведомство предупреждало, что алкоголь негативно сказывается на способности организма защититься от коронавируса.