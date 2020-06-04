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04.06.2020 07:34
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Россияне на самоизоляции стали чаще покупать водку и виски в большой таре

Продажи водки в таре больше одного литра в апреле 2020 года увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом 4 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.

По данным издания, картина характерна для городов России с населением от 10 тысяч человек.

Также россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 литра. Продажи этого напитка, по оценке Nielsen, выросли на 52%. Эксперты полагают, что во время самоизоляции россияне запасались алкоголем, а крупная посуда для этого лучше подходит.

Во время самоизоляции потребление спиртных напитков в России увеличилось на 2-3%, говорил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ведомство предупреждало, что алкоголь негативно сказывается на способности организма защититься от коронавируса.

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Комментарии (3)

Vurgagain
Жидкость в таре 1-2 литра вы называете виски?
И продается в сетях по "акции"...?
Cashmare
для протирки, ой, дезинфекции, струн души
SERGEY111
Правильно - во время пандемии санитайзеров много не бывает .
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