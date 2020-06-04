Россияне на самоизоляции стали чаще покупать водку и виски в большой таре

Продажи водки в таре больше одного литра в апреле 2020 года увеличились на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом 4 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.



По данным издания, картина характерна для городов России с населением от 10 тысяч человек.



Также россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 литра. Продажи этого напитка, по оценке Nielsen, выросли на 52%. Эксперты полагают, что во время самоизоляции россияне запасались алкоголем, а крупная посуда для этого лучше подходит.

