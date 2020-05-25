Баскетбольная Евролига официально завершила сезон. «Зенит» останется в турнире, несмотря на последнее место
Сезон-2019/2020 в баскетбольной Евролиге официально завершен досрочно. Как сообщается 25 мая на официальном сайте турнира, чемпион определён не будет.
При этом клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год. Это означает, что на турнире продолжит выступать «Зенит», который получил специальное приглашение в прошлом сезоне. Команда сыграла не очень удачно, занимая на момент приостановки турнира последнее 18-е место. По ходу сезона у «Зенита» сменился тренер — вместо испанца Джоана Плазы пришел грек Адамантиос Панагиотопулос.
Следующий сезон Евролиги начнётся 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.