В РПЛ второй случай коронавируса. Теперь заболел футболист казанского «Рубина»

Защитник футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев заболел коронавирусом. Как сообщает в понедельник, 18 мая, пресс-служба казанской команды, игрок сдал положительный тест на COVID-19.

Константин Плиев сдал положительный тест на COVID-19 Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления! ❤️💚 pic.twitter.com/bkfLNr7O4R

Отмечается, что болезнь пока проходит без осложнений. 23-летний футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, куда уехал вскоре после приостановки чемпионата.

Из-за этого с другими членами команды Плиев не контактировал.

Это второй случай среди футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан.