FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 14:57
1
Печать

В РПЛ второй случай коронавируса. Теперь заболел футболист казанского «Рубина»

Защитник футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев заболел коронавирусом. Как сообщает в понедельник, 18 мая, пресс-служба казанской команды, игрок сдал положительный тест на COVID-19.

Отмечается, что болезнь пока проходит без осложнений. 23-летний футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, куда уехал вскоре после приостановки чемпионата.

Из-за этого с другими членами команды Плиев не контактировал.

Это второй случай среди футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан.

.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🔞 Скучаешь? Выбирай себе девушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фантaзии.. ➜ https://is.gd/ngirl
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний