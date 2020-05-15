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15.05.2020 14:57
18
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Делом петербуржца, напавшего на контролёра метро после просьбы надеть маску, заинтересовался СК. Статью могут утяжелить

Следственный комитет по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное органами дознания регионального МВД России в отношении 34-летнего мужчины, который после просьбы контролёра турникетов метрополитена надеть маску полез на служащего с кулаками. Об этом сообщается на сайте ведомства 15 мая.

«В настоящее время решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого по более тяжкой статье УК РФ, предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — также говорится в сообщении СК.

14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» сотрудник метро остановил одного из пассажиров и попросил его надеть маску, после чего между ними завязалась драка. Ранее судимый Марат Магомедов ударил наотмашь служащего, о чём сообщил в отделе полиции на видеокамеру. Отделом дознания УМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по 116 статье УК РФ («Побои»).

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Комментарии (18)

260561981
Статью-то контролёру, я надеюсь, повесят? За то что не имея права руки распускает и явно на язык еще дерзкий
Чёрт Опасный
Опять повторюсь.
Вот не получается у меня поверить, что в ответ на корректное замечание контролёра ему внезапно прилетело в лицо.
Хотелось бы увидеть запись с камер, в идеале - со звуком.
MiDeg
контролёр тут вообще при чём, он просто свои обязанности выполняет? и почему нельзя было нормально и без кулаков объяснить свою позицию? теперь расплачиваться придётся за свою вспыльчивость.
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