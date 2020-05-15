Делом петербуржца, напавшего на контролёра метро после просьбы надеть маску, заинтересовался СК. Статью могут утяжелить

Следственный комитет по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное органами дознания регионального МВД России в отношении 34-летнего мужчины, который после просьбы контролёра турникетов метрополитена надеть маску полез на служащего с кулаками. Об этом сообщается на сайте ведомства 15 мая.

«В настоящее время решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого по более тяжкой статье УК РФ, предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — также говорится в сообщении СК.