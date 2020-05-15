Делом петербуржца, напавшего на контролёра метро после просьбы надеть маску, заинтересовался СК. Статью могут утяжелить
Следственный комитет по Петербургу принял к производству уголовное дело, возбужденное органами дознания регионального МВД России в отношении 34-летнего мужчины, который после просьбы контролёра турникетов метрополитена надеть маску полез на служащего с кулаками. Об этом сообщается на сайте ведомства 15 мая.
«В настоящее время решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого по более тяжкой статье УК РФ, предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — также говорится в сообщении СК.
14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» сотрудник метро остановил одного из пассажиров и попросил его надеть маску, после чего между ними завязалась драка. Ранее судимый Марат Магомедов ударил наотмашь служащего, о чём сообщил в отделе полиции на видеокамеру. Отделом дознания УМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по 116 статье УК РФ («Побои»).