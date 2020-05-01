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01.05.2020 10:27
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В больнице Святого Георгия не выдержал стеллаж с перекисью водорода. Сто литров пожароопасной жидкости залили пол

Сотрудники МЧС устраняют разлив перекиси водорода в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского экстренного ведомства 1 мая.

В 2.32 в учреждении на Северном проспекте стеллаж на третьем этаже не выдержал веса полиэтиленовых ёмкостей и рухнул. Пол залили 100 литров концентрированной перекиси водорода. Пожароопасная жидкость заняла площадь в 15 квадратов. Разлив произошёл в подсобке, пациентов рядом не было.

Сотрудники МЧС в защитных костюмах производят сбор жидкости. Больница работает штатно, эвакуация не проводилась. Всего в учреждении находятся 483 пациента и 59 врачей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

vvs_5e4d10c7ecee4
Глянул на заголовок, подивился, неужели 100%-ю перекись хранят?
Zdobsi
Медицинская перекись водорода 30-40%. Ничего не будет с неё. Она безопасна при разливе. Главное перебдеть....
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