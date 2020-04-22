Петербургская школьница взяла «золото» на Европейской математической олимпиаде для девочек

Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга завоевала золотую медаль IX Европейской математической олимпиады для девочек. Результаты интеллектуального состязания опубликованы на сайте олимпиады, которая в этом году проходила в онлайн-режиме.



Среди школьниц из 53 стран Европы и мира российская сборная взяла три золотые медали, став лидером в неофициальном командном зачете. Вместе с петербурженкой обладательницами наивысшей награды стали Розалина Миргалимова из Казани и Елизавета Неустроева из Москвы.