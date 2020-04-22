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22.04.2020 19:53
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Петербургская школьница взяла «золото» на Европейской математической олимпиаде для девочек

Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга завоевала золотую медаль IX Европейской математической олимпиады для девочек. Результаты интеллектуального состязания опубликованы на сайте олимпиады, которая в этом году проходила в онлайн-режиме.

Среди школьниц из 53 стран Европы и мира российская сборная взяла три золотые медали, став лидером в неофициальном командном зачете. Вместе с петербурженкой обладательницами наивысшей награды стали Розалина Миргалимова из Казани и Елизавета Неустроева из Москвы.

Как уточняет ТАСС, в ходе состязания участникам предлагалось решить шесть задач из разных сфер математики, результат оценивают по шкале от 0 до 7 баллов. По их сумме и определяются обладатели медалей — около 8% с наилучшими баллами получают золотые, далее около 17% — серебряные и еще примерно 25% — бронзовые награды.

Европейская девичья математическая олимпиада — это международное ежегодное соревнование для девушек школьного возраста. Соревнование проводится с 2012 года.

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Комментарии (3)

mangup
"Дело в том, что девочек в математике вообще мало, а в олимпиадах ещё меньше. Чем выше уровень олимпиады, тем меньше девочек. Например, уже лет пять девочки не выступали в составе сборной России на международных олимпиадах. Для девочек специально устраивают отдельные олимпиады, чтобы они могли тоже выступить и выиграть. Для мальчиков же отдельных олимпиад нет."
Короче - это как паралимпийские игры
Samal_5e4d4df31fec5
какая хоть школа бы, написали, подготовила победительницу
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