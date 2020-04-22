Петербургская школьница взяла «золото» на Европейской математической олимпиаде для девочек
Таисия Коротченко из Санкт-Петербурга завоевала золотую медаль IX Европейской математической олимпиады для девочек. Результаты интеллектуального состязания опубликованы на сайте олимпиады, которая в этом году проходила в онлайн-режиме.
Среди школьниц из 53 стран Европы и мира российская сборная взяла три золотые медали, став лидером в неофициальном командном зачете. Вместе с петербурженкой обладательницами наивысшей награды стали Розалина Миргалимова из Казани и Елизавета Неустроева из Москвы.
Как уточняет ТАСС, в ходе состязания участникам предлагалось решить шесть задач из разных сфер математики, результат оценивают по шкале от 0 до 7 баллов. По их сумме и определяются обладатели медалей — около 8% с наилучшими баллами получают золотые, далее около 17% — серебряные и еще примерно 25% — бронзовые награды.
Европейская девичья математическая олимпиада — это международное ежегодное соревнование для девушек школьного возраста. Соревнование проводится с 2012 года.