Число умерших от коронавирусной инфекции на планете перешагнуло 100-тысячный порог

Новая коронавирусная инфекция унесла более ста тысяч жизней по всему миру. Об этом 10 апреля свидетельствуют данные бостонского университета Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих подсчётах скромнее.



По статистике американских исследователей, во всём мире умерли 100 376 человек. Больше всего смертей в Италии, которая занимает третье место по числу заболевших. Там скончались 18,8 тысяч пациентов с COVID-19. На три тысячи меньше смертей в Испании. Во Франции — 12 210 летальных исходов.

