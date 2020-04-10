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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 21:55
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Число умерших от коронавирусной инфекции на планете перешагнуло 100-тысячный порог

Новая коронавирусная инфекция унесла более ста тысяч жизней по всему миру. Об этом 10 апреля свидетельствуют данные бостонского университета Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих подсчётах скромнее.

По статистике американских исследователей, во всём мире умерли 100 376 человек. Больше всего смертей в Италии, которая занимает третье место по числу заболевших. Там скончались 18,8 тысяч пациентов с COVID-19. На три тысячи меньше смертей в Испании. Во Франции — 12 210 летальных исходов.

Исполнилось 100 дней первому уведомлению ВОЗ о случаях атипичной пневмонии в Китае. Всего там зафиксировано 82 941 заболевших, 77 791 выздоровели.

В ВОЗ пока не видят такого количества жертв коронавируса на планете. В статистике организации 92 798 смертей.

В России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса, 94 смерти и 795 излечившихся. Новости о коронавирусе в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Джону верю!
klapaucius
А тем временем уже 30 стран обратились к России с просьбой о поставке аппаратов ИВЛ. А чего уж, если есть такие парни, желающие поиграть в мировых благодетелей за счет жизней своих собственных граждан.
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