Число умерших от коронавирусной инфекции на планете перешагнуло 100-тысячный порог
Новая коронавирусная инфекция унесла более ста тысяч жизней по всему миру. Об этом 10 апреля свидетельствуют данные бостонского университета Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих подсчётах скромнее.
По статистике американских исследователей, во всём мире умерли 100 376 человек. Больше всего смертей в Италии, которая занимает третье место по числу заболевших. Там скончались 18,8 тысяч пациентов с COVID-19. На три тысячи меньше смертей в Испании. Во Франции — 12 210 летальных исходов.
Исполнилось 100 дней первому уведомлению ВОЗ о случаях атипичной пневмонии в Китае. Всего там зафиксировано 82 941 заболевших, 77 791 выздоровели.
В ВОЗ пока не видят такого количества жертв коронавируса на планете. В статистике организации 92 798 смертей.
В России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса, 94 смерти и 795 излечившихся. Новости о коронавирусе в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».