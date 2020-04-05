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05.04.2020 12:53
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Историка Соколова вернули в Петербург. Его ждут карантин в Крестах и неоконченная рукопись

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова этапировали в Петербург и привезли в СИЗО «Кресты». Он рад возвращению на малую родину.

Доставку Соколова в Кресты утром 5 апреля подтвердил его адвокат Александр Почуев. «Привезли около 11 утра, поместили на карантин. В ближайшее время защита будет добиваться свидания», — сообщил адвокат.

По данным «Фонтанки», видевшие Соколова после переезда в Петербург отмечают его хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радость от возвращения в Петербург.

Историк обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов из ревности выстрелил женщине в голову из обреза ружья и попытался задушить, после чего выстрелил еще три раза. Следующей ночью он расчленил тело и отнес останки к Мойке. Задержали Соколова случайно. Очевидцы увидели стоящего в реке мужчину и подумали, что ему нужна помощь.

Историк рассчитывал смягчить свою ответственность, переложив часть вины на убитую — якобы она создала психотравмирующую ситуацию. Эксперты признали Соколова вменяемым, а убийство — совершенным без аффекта. Фигурант, уверены психиатры, отдавал себе отчет во время стрельбы, расчленения и уничтожения улик.

Первое слушание по существу намечено на 9 апреля. Его, скорее всего, отложат на неопределенный срок. По решению Верховного суда в период эпидемии слушаются только безотлагательные дела. Мера пресечения Соколову продлена до сентября.

Последний раз публика наблюдала историка вживую 27 марта при продлении стражи. В тот день защита Соколова заявила, что он планирует закончить научные труды и передать их родственникам Ещенко в качестве компенсации за убийство.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Приговор его ждёт, надеюсь, справедливый.
Всё остальное, это всё мы, публика, ради удовлетворения интересов которой СМИ и работают. Есть спрос, будут публикации. Соколов-Кокорин-коронавирус-как там у хохлов, и т.д. и т.п.
260755821
"Очевидцы увидели стоящего в реке мужчину и подумали, " а что там так мелко, что он даже стоял?
Boris_93*1
Лишившего девушку жизни следовало-бы просто "забыть" в публичном пространстве , не смотря на то что оное изображало "скрепоносца" и показательно явило народу своё истинное лицо . Статью могут прочесть родители погибшей девушки , их вот точно не беспокоит здоровье и настроение " реконструктора " , коему моё личное презрение
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