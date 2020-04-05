Историка Соколова вернули в Петербург. Его ждут карантин в Крестах и неоконченная рукопись

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова этапировали в Петербург и привезли в СИЗО «Кресты». Он рад возвращению на малую родину.



Доставку Соколова в Кресты утром 5 апреля подтвердил его адвокат Александр Почуев. «Привезли около 11 утра, поместили на карантин. В ближайшее время защита будет добиваться свидания», — сообщил адвокат.

По данным «Фонтанки», видевшие Соколова после переезда в Петербург отмечают его хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радость от возвращения в Петербург.

Историк обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов из ревности выстрелил женщине в голову из обреза ружья и попытался задушить, после чего выстрелил еще три раза. Следующей ночью он расчленил тело и отнес останки к Мойке. Задержали Соколова случайно. Очевидцы увидели стоящего в реке мужчину и подумали, что ему нужна помощь.