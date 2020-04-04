В одном из районов Екатеринбурга 4 апреля прошел флешмоб в поддержку врачей.
Как сообщает сайт Е1.RU, в 16 часов по местному времени жители начали аплодировать в открытые окна. Видео участия во флешмобе своей 67-летней мамы записал один из местных жителей по имени Лев. «Мама на самоизоляции, аж расплакалась», — прокомментировал Лев.
Похожие акции устраивали в Испании и Италии. Другой флешмоб в поддержку врачей запустили жители Колпинского района Петербурга. Волонтёры готовили домашнюю выпечку и развозили ее по больницам.