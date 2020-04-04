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04.04.2020 17:56
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Аплодисменты врачам: екатеринбуржцы устроили массовый флешмоб

В одном из районов Екатеринбурга 4 апреля прошел флешмоб в поддержку врачей.

Как сообщает сайт Е1.RU, в 16 часов по местному времени жители начали аплодировать в открытые окна. Видео участия во флешмобе своей 67-летней мамы записал один из местных жителей по имени Лев. «Мама на самоизоляции, аж расплакалась», — прокомментировал Лев.

Похожие акции устраивали в Испании и Италии. Другой флешмоб в поддержку врачей запустили жители Колпинского района Петербурга. Волонтёры готовили домашнюю выпечку и развозили ее по больницам.

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