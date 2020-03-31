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31.03.2020 18:57
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Финские пограничники раскрыли канал поставки угнанных авто из ЕС в Петербург

Организованная преступная группа перегнала как минимум три дорогостоящих автомобился из Евросоюза в Петербург с марта 2019-го по февраль 2020-го.

Как сообщает 31 марта Пограничная охрана Финляндии, в контрабанде в особо крупных размерах подозреваются пять человек, из них трое — граждане РФ.

Машины были украдены из автосалонов или парковок. Угонщики меняли регистрационные номера и делали поддельные документы, используя украденные или утерянные российские номерные знаки. Одно авто пригнали через Польшу и Эстонию, другое — через Германию. Попытка провезти их через финляндско-российскую границу завершилась неудачей. Также финские пограничники подозревают ОПГ в контрабанде внедорожника в Россию по маршруту Германия — Польша — Белоруссия. Все машины направлялись в Петербург.

ОПГ на своей преступной деятельности, по оценкам следователей, «заработала» не менее 100 тысяч евро.

Расследование велось в сотрудничестве с властями России, Германии и Польши, а также Европолом, добавили в финском ведомстве. Дело передано в прокуратуру.

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