Финские пограничники раскрыли канал поставки угнанных авто из ЕС в Петербург

Организованная преступная группа перегнала как минимум три дорогостоящих автомобился из Евросоюза в Петербург с марта 2019-го по февраль 2020-го.



Как сообщает 31 марта Пограничная охрана Финляндии, в контрабанде в особо крупных размерах подозреваются пять человек, из них трое — граждане РФ.

Машины были украдены из автосалонов или парковок. Угонщики меняли регистрационные номера и делали поддельные документы, используя украденные или утерянные российские номерные знаки. Одно авто пригнали через Польшу и Эстонию, другое — через Германию. Попытка провезти их через финляндско-российскую границу завершилась неудачей. Также финские пограничники подозревают ОПГ в контрабанде внедорожника в Россию по маршруту Германия — Польша — Белоруссия. Все машины направлялись в Петербург.