В Ухане впервые за сутки коронавирусом не заразился ни один человек, по всему Китаю 34 новых случая
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, который стал источником распространения коронавирусной инфекции, за последние сутки вирусом не заразился ни один человек. Об этом 19 марта сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
По данным властей, скончались от вируса восемь человек, а из больниц выписали 795 пациентов. За пределами Хубэя смертельных случаев не произошло. В других провинциях подтверждено 34 новых заражения.
С начала эпидемии в Хубэе врачи зарегистрировали 67,8 тысячи заразившихся, 57,6 тысячи из которых выздоровели.
По последним данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 218 177, погибли 8 805 человек, вылечились 84 112 пациентов.