На Сахалине задержали за кражу депутата Жилу. Подполковник полиции уверяет, что воровал «для детей-сирот»
Депутата Углегорского городского округа Ивана Жилу задержали в Шахтёрске, когда тот выносил из супермаркета «Русь» икру в жестяных банках, шоколад и лимон. По словам мужчины, он украл с благородной целью – не для себя, а для детей-сирот.
О произошедшем 6 марта сообщили «Углегорские новости». По данным издания, до февраля 2020 года Жила работал в охранном агентстве «Алекс-А», услугами которого официально пользуется магазин. Хотя прибывшим полицейским он сообщил, что это первый случай кражи с его стороны, сотрудники магазина уверяют, что похожий на него человек появлялся у них «очень часто». Банки с дорогой икрой прятал по карманам за столбом в торговом зале, скрываясь в «слепой зоне» от камер.
«Как правило, он приходил дважды в день, причём на протяжении уже долгого времени – это заметили все сотрудники магазина. Где-то в обед и вечером, между шестью и семью часами. Брал не только икру. Мог взять кондиционер для белья, зубную пасту и щётку. Шоколадки очень любил брать, которые дорогие и вкусные. Вообще за один день мог вынести банок 8 икры. Мы не знаем, сколько это продолжалось. Возможно, целый год, утверждать не берусь. По нашим подсчётам, недостача в магазине составила порядка 800 тысяч рублей», – поделилась с журналистами работница магазина.
Жилу с продуктами задержали 5 марта на выходе из «Руси». Он не сопротивлялся, но подчеркнул, что хотел отдать деликатесы сиротам. Видео задержания депутата снял один из местных жителей.
Незадолго до задержания сотрудники магазина устроили внутреннюю проверку, пытаясь понять, куда исчезли 200 банок с лососевой икрой, каждая по 634 рубля. Ранее Иван Жила возглавлял Шахтёрское городское отделение полиции, он носит звание подполковника полиции в отставке.