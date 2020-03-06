Депутата Углегорского городского округа Ивана Жилу задержали в Шахтёрске, когда тот выносил из супермаркета «Русь» икру в жестяных банках, шоколад и лимон. По словам мужчины, он украл с благородной целью – не для себя, а для детей-сирот.



О произошедшем 6 марта сообщили «Углегорские новости». По данным издания, до февраля 2020 года Жила работал в охранном агентстве «Алекс-А», услугами которого официально пользуется магазин. Хотя прибывшим полицейским он сообщил, что это первый случай кражи с его стороны, сотрудники магазина уверяют, что похожий на него человек появлялся у них «очень часто». Банки с дорогой икрой прятал по карманам за столбом в торговом зале, скрываясь в «слепой зоне» от камер.

