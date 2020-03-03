Фотографиями и видео ночного и утреннего тумана петербуржцы делятся в соцсетях 3 марта. Он особенно красив на фоне ясного рассветного неба.
По данным синоптиков, видимость в тумане местами составляла менее 500 метров. К началу дня он рассеется.
В зимние дни туман чаще всего наблюдается в условиях разнородного по структуре воздуха. Он может возникать из-за резкого снижения температуры, например при антициклоне, когда охладившийся воздух не может больше удерживать так много влаги, и она конденсируется в капли.