Утренний туман в Петербурге днём могут сменить солнце и дождь

«Жаворонки» 3 марта в Петербурге получили редкую возможность полюбоваться мартовским туманом. Водителям следует быть предельно внимательными: и из-за тумана, и из-за гололедицы.
Сегодня утром, как предупреждает городское ГУ МЧС, видимость может падать до 500 метров и менее. Днём, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха с ночным минус 1 – 1 повысится до плюс 2-4 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление повышается.
Завтра, 4 марта, в Петербурге может пройти небольшой мокрый снег с дождём, в Ленобласти ночью до минус 5 градусов, а уже в четверг станет заметно теплее: в Петербурге до плюс 5-6 градусов, в области – до плюс 7.