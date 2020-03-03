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03.03.2020 07:23
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Утренний туман в Петербурге днём могут сменить солнце и дождь

«Жаворонки» 3 марта в Петербурге получили редкую возможность полюбоваться мартовским туманом. Водителям следует быть предельно внимательными: и из-за тумана, и из-за гололедицы.

Сегодня утром, как предупреждает городское ГУ МЧС, видимость может падать до 500 метров и менее. Днём, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха с ночным минус 1 – 1 повысится до плюс 2-4 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление повышается.

Завтра, 4 марта, в Петербурге может пройти небольшой мокрый снег с дождём, в Ленобласти ночью до минус 5 градусов, а уже в четверг станет заметно теплее: в Петербурге до плюс 5-6 градусов, в области – до плюс 7.

Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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