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Происшествия

25.02.2020 20:23
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Школьный автобус вылетел в кювет в Лужском районе. Водитель скончался за рулем

Школьный автобус нашли в кювете в Лужском районе Ленинградской области вечером 25 февраля. За рулем был мертвый водитель.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около пяти вечера ПАЗ вылетел на встречку, а затем оказался в канаве на третьем километре дороги «Ретюнь — Поддубье». По предварительной информации, 50-летнему водителю во время движения стало плохо с сердцем и он скончался во время ДТП.

В администрации Лужского района 47news уточнили, что автобус возил детей из поселка Володарское, но в момент аварии ехал без школьников. По предварительной информации, транспортное средство исправно.

Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: 47news

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Комментарии (1)

AndreyJA
Водитель... 50 лет... Ему ещё 15 лет до пенсии было...
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