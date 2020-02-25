Школьный автобус нашли в кювете в Лужском районе Ленинградской области вечером 25 февраля. За рулем был мертвый водитель.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около пяти вечера ПАЗ вылетел на встречку, а затем оказался в канаве на третьем километре дороги «Ретюнь — Поддубье». По предварительной информации, 50-летнему водителю во время движения стало плохо с сердцем и он скончался во время ДТП.



В администрации Лужского района 47news уточнили, что автобус возил детей из поселка Володарское, но в момент аварии ехал без школьников. По предварительной информации, транспортное средство исправно.

