Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

США предоставят индийским военно-морским силам современные военные вертолеты на сумму $3 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Индии 24 февраля, сообщает India TV.

«США с нетерпением ждут предоставления Индии лучшей военной техники. Мы предоставим индийской армии на сумму $3 млрд военные вертолеты», — сказал Трамп на стадионе Motera в Ахмадабаде.

По словам Трампа, США должны быть главным партнером Индии по обороне в связи с тем, что страна строит «лучшие самолеты, пушки, ракеты, корабли». Вертолет, который Индия будет покупать у США, представляет собой многоцелевой MH60 Romeo Sikorskу.