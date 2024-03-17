Под Выборгом с дрейфующей льдины спасли 15 рыбаков

Пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Финском заливе в Выборгском районе Ленобласти 17 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сотрудники МЧС России на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и транспортировали всех на берег.



С 15 марта выход на лёд в Петербурге строго запрещен. Запрет, согласно постановлению городского правительства, действует до 15 апреля.

