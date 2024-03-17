    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    757мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97

    Под Выборгом с дрейфующей льдины спасли 15 рыбаков

    1166
    9 комментариев

    Пятнадцать рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Финском заливе в Выборгском районе Ленобласти 17 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

    ГУ МЧС Ленинградской области

    Сотрудники МЧС России на судне на воздушной подушке добрались до экстремалов и транспортировали всех на берег.

    С 15 марта выход на лёд в Петербурге строго запрещен. Запрет, согласно постановлению городского правительства, действует до 15 апреля.

    С момента осеннего запрета выхода на лёд к административной ответственности привлекли 154 человека. Начальник Центра ГИМС напомнил, что в случае ЧП на льду нужно звонить в 112 и давать точную геолокацию. При этом рыбакам не разрешат взять на судно спасателей короб или, например, ледобур.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость17 Мар 2024 в 15:51
    "... С 15 марта выход на лёд в Петербурге строго запрещен. Запрет, согласно постановлению городского правительства, действует до 15 апреля."
    16-го апреля на лед уже можно будет...
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 15:48
    Как в Австралии, где много-много англоамериканцев, искоренивших для себя аж целый континет.
    Только в убитом ими триллионов жизней нет правила приплыть на льдине, щоб получить гражданство по приплытию от затонутия.
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8417 Мар 2024 в 15:41
    А так хотелось на льдине в Лапландию попасть...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close