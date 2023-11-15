В Петербурге запретили выходить на лёд водоёмов до следующего года

Выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября до 15 апреля следующего года. Об этом в телеграм-канале сообщает городское управление МЧС.



Исключение сделано только для Финского залива и расположенных в городе озер. Там можно будет прогуляться по льду в период устойчивых низких температур с 16 января по 14 марта 2024 года.



В зависимости от погодных условий эти сроки могут изменить, добавляют в МЧС и предупреждают об ответственности. Нарушителям грозит или предупреждение, или штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.

