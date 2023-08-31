«Цифра» меняет все. Как инновационные технологии влияют на сервис промышленных предприятий

Дмитрий Андреевский — совладелец Группы компаний «Универсал-Электрик» и автор разработки цифровой системы FORRA. Почти 25 лет назад его бизнес начинался с небольшой бригады, которая занималась монтажом и наладкой оборудования на промышленных предприятиях. Четверть века спустя команда профессионалов берет в работу объекты «под ключ» — от проектирования до сервисного обслуживания инженерных систем. На сегодняшний день в состав ГК входит пять обособленных предприятий в четырех регионах России. Штат превышает 1300 человек.

У ГК «Универсал-Электрик» более 150 заказчиков и партнеров: крупные химические, металлургические, горно-обогатительные предприятия, атомная промышленность. Объем реализованных проектов превысил 500.



Дмитрий Сергеевич — приверженец инновационных технологий в сервисе промышленных предприятий. Как они меняют работу, топ-менеджер петербургской компании рассказал в интервью «Фонтанке».



Как построить бизнес на энтузиазме

— Дмитрий Сергеевич, как началась история «Универсал-Элекрик»? Правда, что вы основали компанию в юном возрасте? Как в голову пришла такая идея?



— Идея пришла спонтанно. Родилась она в Сургуте, где мы с другом, моим компаньоном, были в стройотряде. Сами мы учились на экономическом факультете в Политехе, но работали вместе с ребятами с электромеханического факультета. Говорили с ними о будущем, кто где будет трудиться. И тут выявили, что в части электрики есть много вопросов и проблем.



Одна из интересных историй, которая зацепила, — технология ретрофита. Это модернизация, которая предусматривает добавление новой технологии или ее свойств к более старым системам. Применительно к энергетике термин означает продление срока эксплуатации распределительного оборудования путем замены наиболее ответственных узлов. При этом оболочки (шкафы, панели), сборные шины обычно остаются прежними. Этот вид модернизации позволяет существенно снизить затраты на ремонт электрооборудования по сравнению с полной заменой электроустановки. К тому моменту, о котором идет речь, на рынке появились продукты, способные заменить внутреннюю начинку таких устройств. И мы поняли, что можно не менять распределительные устройства полностью, а только внутренности.



Это был выпускной курс. Мы открыли компанию, начали активно ездить по всем городам вокруг Петербурга, по предприятиям — чтобы предлагать нашу идею. Это не взорвало рынок сразу, потребовалось много времени: любое предприятие — инертная структура. Если даже что-то нравилось техническим специалистам, то контракт заключался не сразу. В лучшем случае мы попадали на следующий финансовый год. Все, что получалось, — добиться заверений о том, что будем интересны потенциальным заказчикам позже.



— Почему вас вообще слушали? Ведь на предприятиях были взрослые люди, состоявшиеся специалисты, а вы с компаньоном только заканчивали вуз?



— Кажется, сработала ситуация какого-то наставничества… Действительно, все технические специалисты были людьми в возрасте. Им, конечно, нравилось, что молодые, заряженные энергией, но не имеющие опыта парни хотят реализоваться — плюс несут идею, которая им нравилась. Они помогали нам технически. А заодно — обращались к знакомым, советовали нас, продвигали нашу идею. Думаю, безудержная энергия и желание проявить себя в этом мире в сочетании с консервативным подходом и опытом технических специалистов предприятий дало синергию. Ни разу не было такого, чтобы нас выставили из-за того, что мы молодые или предлагаем какую-то ерунду.



— Как вам удалось назначать встречи?



— Брали список предприятий, не понимая их специфику даже, и через общую информационную сеть находили телефон главного энергетика. Звонили, говорили, что хотели бы подъехать, поговорить про новые тенденции.



Так мы объездили, наверное, все предприятия Северо-Западного региона. Это было испытанием. Ибо финансовые проблемы мучали постоянно. Приходилось работать при строгой экономии бюджета и полагаться только на себя. Но главное — прикладывать много сил, чтобы идея распространялась.

— Чтобы работать с таким разнообразием задач, территорий, контрагентов, нужны люди. Как быстро ваша компания из двоих сотрудников «доросла» до полноценного коллектива?



— Мы начинали работать с ребятами из строительного отряда. Они были с нами первый год — потом, думаю, тотальное безденежье их утомило. Они решили уйти на оплачиваемую понятную работу. Ведь мы сначала работали, тратя все, что у нас было в запасах, или занимая деньги.



Первый наемный персонал пришел, наверное, через год, когда нам потребовались технические руководители, которые могли возглавить монтаж этих устройств, отвечать за качество работ.



Следующая веха развития — в то смутное время, когда проектные институты «валились» один за другим, мы взяли к себе 50 проектировщиков с «Тяжпромэлектропроекта». Это был целый отдел, их выселяли из здания, в котором они находились много лет. Нас было 15 человек, к нам пришло 50 проектировщиков. Это было смелое решение. Но почему-то мы были уверены, что проектирование — интересный бизнес, который открывает намного больше дверей, серьезно расширяет наше предложение. Мы начали сотрудничать по этому направлению со многими предприятиями — решали их задачи, которые стояли остро в тот момент.



— Страшно и смело: вам было 25–27 лет. Вы взяли ответственность за зарплату и проекты пятидесяти человек…



— Мы были гибкими, молодыми, активными, брались за любую работу, иногда не до конца понимая её сложность. Сейчас уже 10 раз подумаешь перед тем, чтобы вписываться куда-то. Тогда не стояло такого вопроса. Если есть задача, ее нужно решать, даже если ты пока не знаешь, как. Может быть, в этом был какой-то ключ к тому, что у нас есть сейчас. С тех пор хорошо развилось собственное производство по щитам низкого напряжения, отдельно пошло проектирование, началось создание строительно-монтажного участка, мы начали выполнять более сложные задачи по строительству и вводу в эксплуатацию энергетических объектов, подстанций.

День простоя — уже миллион

— Как ваша команда начала заниматься техническим обслуживанием предприятий?



— После монтажа оборудования многие заказчики обращались к нам с просьбой продолжить его эксплуатацию, так как мы объект проектировали, поставляли, устанавливали, вводили в работу и хорошо знаем. Поэтому мы начали выделять персонал: шеф-инженеров, наладчиков, руководящий состав, который на постоянной основе стал это оборудование эксплуатировать. Первоначально в сервисе трудилось несколько человек, сейчас же в нем работает более тысячи. Это одно из основных направлений деятельности компании.



Сервисное обслуживание включает в себя как оперативный персонал, так и ремонтный. Оперативный контроль на площадке выполняется круглосуточно: персонал постоянно находится на смене, выполняя переключения, диагностику, осмотры и т.д. Есть и ремонтная служба, работающая только днем. Она подключается, если происходят какие-то аварийные ситуации — и при плановых ремонтах оборудования.



— Давайте уточним, с каким оборудованием работают ваши сервисные службы?



— Мы выполняем обслуживание таких инженерных систем, как электрические сети, контрольно-измерительные приборы, слаботочные системы, пожарная сигнализация, видео, связь и т.д. Сюда же входит энергохозяйство: трубопроводы пара и горячей воды, канализация. Словом, все, что необходимо для существования предприятия.

Самая главная задача — чтобы это оборудование никогда не выходило из строя. По крайней мере, аварийно и внепланово. Это основной критерий качества труда. Поэтому наша основная цель — надежная работа оборудования на предприятии. За счет чего ее можно достичь? За счет постоянного контроля работающего оборудования, своевременной диагностики и качественного ремонта.



— Вы проводили замеры, во сколько предприятиям обходятся аварии и внеплановые простои?



— У нас есть данные по одному из наших крупных заказчиков, производителю химической продукции. Один час простоя оборудования дает недовыпуск продукции в несколько миллионов рублей. Как правило, на замену вышедшей из строя детали нужно от 2 до 5 часов. Таким образом, простой технологического оборудования может повлечь за собой огромные убытки. Стремясь их предотвратить, я призвал на помощь цифровые технологии.



Еще одна немаловажная задача, которую наши заказчики ставят перед нами,— снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования за счет увеличения межремонтного пробега. В классическом подходе, оставшемся нам в наследие еще со времен СССР, ремонт оборудования проводился с определенной периодичностью, независимо от того, есть ли в нем необходимость или нет. Но наша задача как раз состоит в том, чтобы чинить оборудование только по мере необходимости и как можно шире раздвинуть этот межремонтный период: чем меньше оборудование будет стоять, тем больше продукта выпустит предприятие.



Но еще лучше — заранее спрогнозировать, какие проблемы могут возникнуть в инженерных системах, чтобы их заранее спрогнозировать и предотвратить. Все эти задачи и как раз и решаются при помощи цифровизации сервисного обслуживания.

Диджитал на производстве

— Вы разработали собственное инновационное решение. Чем вас не устроили уже существовавшие на рынке варианты?



— За годы работы наша компания накопила значительный опыт и компетенции в сфере аутсорсинга и разработала свою систему технического обслуживания. Все это мы систематизировали и изложили в регламенте по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Соответственно, появилась необходимость интеграции нашей системы в цифровые системы (программное обеспечение), с помощью которых можно было бы внедрить наши знания и опыт на текущие объекты. На первом этапе решили посмотреть, какое существующее российское ПО подходит под наши задачи. Это было около пяти лет назад. Мы изучили несколько отечественных программных продуктов, в том числе один достаточно известный на российском рынке. Но они решали только часть проблем и к тому же были сложно адаптируемы к нашим условиям и требованиям.



Понимая, что в нашем подходе к цифровизации производства есть собственные уникальные разработки, и будет проще реализовать их самостоятельно, я принял решение создать свою цифровую систему. Здесь пригодилось дополнительное образование в области информационных системы и технологий, которое я получил раньше. Используя эти знания, я создал структуру и алгоритм работы программного обеспечения, которое полностью подходило под наши задачи и в то же время было интуитивно понятно.

Для успешной реализации проекта была создана отдельная IT-компания «Эксперт-Универсал» — она прошла конкурсный отбор и стала резидентом инновационного парка Сколково. В штат вошла команда IT-специалистов, с которой мы решили все вопросы по разработке ПО. Цифровую платформу назвали FORRA, она была зарегистрирована в Минцифры, я получил свидетельство от Роспатента на уникальность моего изобретения в России. Сейчас цифровая платформа FORRA используется для эффективного управления оперативным и ремонтным персоналом предприятий. Параллельно продолжается ее совершенствование в области дополнительного функционала. Продукт успешно внедряется на предприятиях наших партнеров и заказчиков.



— Как цифровая платформа FORRA изменила ваш подход к работе?



— Все процессы, происходящие в сервисном обслуживании, стали полностью прогнозируемыми и прозрачными как для нашей компании, так и для клиентов. За счет контроля действий персонала и первичной диагностики оборудования нам удалось значительно увеличить надежность работы оборудования, что до этого было сложно достичь за счет стандартных организационных решений. Благодаря модулю предиктивной диагностики мы заранее видим те или иные проблемы с инфраструктурой — до ее аварийного выхода из строя.



— Ваше инновационное решение можно применять на разных предприятиях?



— Система может работать с любым промышленным и гражданским оборудованием, включая все инженерные сети — электричество, механическое оборудование, технологическое оборудование. В первую очередь это энергоемкие предприятия, такие как металлургические, химические, горно-обогатительные, целлюлозные комбинаты. И не только — недавно к нам обратились за помощью представители пищевой промышленности. Этот бизнес тоже заинтересован в нашей разработке.



— В FORRA используется предиктивная (прогнозная) аналитика на основе искусственного интеллекта. Впечатляет, что вы подхватили тренд ещё задолго до сегодняшней популярности ИИ. Есть ли какие-то ещё технологии, которые могут «выстрелить» в вашем бизнесе?



— Будущее за скоростью — скоростью замены вышедших из строя агрегатов. Будущее за управлением людьми с помощью мобильных устройств (в рабочее время, естественно). За их временем и задачами.



Также важна простота любого ремонтного воздействия, взаимозаменяемость и унификация оборудования от разных компаний-изготовителей, так как это прямо влияет на издержки в процессе эксплуатации. Что касается программного обеспечения, здесь важен интуитивно понятный интерфейс, который дает легкий доступ к управлению оборудованием. Над этой философией крайне мало работают компании-изготовители, ибо сейчас все упирается в начальную стоимость. Но руки дойдут и до этого.

…Мир все равно придет к тому, что большая часть процессов будет автоматизирована: часть задач, которые выполняют люди, в том числе в плане контроля, перейдет на программные продукты.



Идея — первична, деньги — вторичны

— Дмитрий Сергеевич, у вас мышление инженера или, скорее, предпринимателя?



— Инженера. Причина — деньги приходят туда, где ты работаешь. Если на них концентрироваться беспрерывно, то, думаю, сложнее будет достичь финансовой цели. Если технически верное решение будет красивым, интересным — туда и придут деньги. Они вторичны.



— Вы сейчас и в начале карьерного пути — разные люди? Если я правильно поняла, вы стали осторожнее…



— Я приобрел не осторожность, а, скорее, опыт. Многие решения прошлых лет сейчас, возможно, были бы другими. Ибо тогда было мало практического опыта, и не все можно было просчитать досконально. Решения в то время иногда принимались интуитивно. Сегодня обработка данных занимает меньше времени — вкупе с более рациональным подходом.



— Если бы к вам сейчас обратился молодой сотрудник, могли бы вы обсудить с ним его идею?



— Сто процентов, если бы ситуация была применима, то начали бы с ней работать. Но таких людей очень мало — так, чтобы прибегали с горящими глазами, кричали: «Эврика!», предлагали что-то. С огромным удовольствием послушал бы такого человека. Но, повторюсь, можно по пальцам пересчитать парней и девушек, которые готовы двигать идеи. Может быть, они есть, но их прячут. Большинство предпочитает идти проторенными дорогами, идти в корпорации, выполнять монотонные задачи.

В целом, у нас отношения внутри компании дружеские: мы — группа энтузиастов, работающая над одной проблематикой, понимаем все цели и задачи, которые перед нами стоят и, самое главное, как они будут реализованы. Мы давно работаем вместе и стали сплоченным коллективом. Очень хорошо друг друга знаем, заходим на чай-кофе, обмениваемся идеями… Это нормальная практика для всех сотрудников компании. Когда есть возможность, общаюсь со всеми нашими коллегами. Я открыт для людей, мне интересно с ними общаться.

Анна Коваленко, «Фонтанка.ру»



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