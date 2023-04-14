Из родильного и хирургического отделений пепел уже выгребли, на очереди — детсад и школа. Камчатку продолжают чистить

На Камчатке продолжают разгребать пепел, который выбросил вулкан Шивелуч.

Как сообщает 14 апреля краевое ГУ МЧС , сегодня личный состав Камчатского спасательного центра МЧС расчищает территории детского сада «Золотой ключик» и школы № 5 в посёлке Ключи-1. Работает и коммунальная техника местных подрядчиков. Медики Камчатского медицинского колледжа вместе с сотрудниками поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» обходят дома, чтобы проверить, как себя чувствуют жители.

Вчера в поселке Ключи чистили больницу: хирургический корпус и родильное отделение. В Козыревске пепел убрали возле школы, сообщает администрация края . В работах участвуют все хозяйствующие субъекты, к ликвидации последствий пеплопада присоединились и предприниматели.

В населённых пунктах, расположенных недалеко от вулкана, школьники с 17 апреля перейдут на дистанционное обучение, сообщила администрация Усть-Камчатского района в своём телеграм-канале.



11 апреля из-за плохой видимости на 8 часов закрывали участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Сейчас он открыт, пепел убран подрядными организациями, отчитывается администрация.



По данным РИА Новости, извержение вулкана на Камчатке влияет на полеты на Аляске: американская компания Alaska Airlines сообщила об отмене ряда рейсов в качестве меры предосторожности.

