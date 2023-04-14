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    Из родильного и хирургического отделений пепел уже выгребли, на очереди — детсад и школа. Камчатку продолжают чистить

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    На Камчатке продолжают разгребать пепел, который выбросил вулкан Шивелуч.

    Усть-Камчатский район

    Как сообщает 14 апреля краевое ГУ МЧС, сегодня личный состав Камчатского спасательного центра МЧС расчищает территории детского сада «Золотой ключик» и школы № 5 в посёлке Ключи-1. Работает и коммунальная техника местных подрядчиков. Медики Камчатского медицинского колледжа вместе с сотрудниками поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» обходят дома, чтобы проверить, как себя чувствуют жители.

    Вчера в поселке Ключи чистили больницу: хирургический корпус и родильное отделение. В Козыревске пепел убрали возле школы, сообщает администрация края. В работах участвуют все хозяйствующие субъекты, к ликвидации последствий пеплопада присоединились и предприниматели.

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    В населённых пунктах, расположенных недалеко от вулкана, школьники с 17 апреля перейдут на дистанционное обучение, сообщила администрация Усть-Камчатского района в своём телеграм-канале.

    11 апреля из-за плохой видимости на 8 часов закрывали участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Сейчас он открыт, пепел убран подрядными организациями, отчитывается администрация.

    По данным РИА Новости, извержение вулкана на Камчатке влияет на полеты на Аляске: американская компания Alaska Airlines сообщила об отмене ряда рейсов в качестве меры предосторожности.

    11 апреля вулкан Шивелуч выбросил пепел на 15 км, на следующий день зафиксировали новый выброс. Пеплопад на Камчатке стал сильнейшим за последние 60 лет. Роскосмос показал извержение со спутника.

    Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2 500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60–70 тысяч лет.

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