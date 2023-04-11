Роскосмос показал извержение вулкана Шивелуч со спутника

Корпорация «Роскосмос» показала, как камчатский вулкан Шивелуч выбрасывает столб пепла. Снимки со спутника опубликованы 11 апреля.
Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»
«Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч… Спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией на полуострове», — сообщается в телеграм-канале госкорпорации. Уточняется, что съемка велась спутником «Арктика-М».
Извержение одного из наиболее крупных вулканов Камчатки началось ранним утром во вторник. Основная масса пепла выпала на поселок Ключи, этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. «Фонтанка» показывала снимки из поселка, который за считанные часы превратился в декорацию для фантастического фильма.