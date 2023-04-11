    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, ю-в

    765мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.74eur89.17

    Посмотрите на засыпанный пеплом поселок на Камчатке. Там лепят пепловиков

    6975
    4 комментария

    Поселок Ключи (в нем живет около 4 тысяч человек) на Камчатке накрыло пеплом — там активизировался вулкан Шивелуч. Фотографии и видео из населенного пункта 11 апреля опубликовал в своем Telegram-канале сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников, находящийся сейчас в гуще событий.

    Дмитрий Мельников, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

    В Ключах из выпавшего пепла слепили пепловика и назвали его «Пеплов Пепловик Иванович».

    ПоделитьсяПоделиться

    Как ранее писала «Фонтанка», произошедший пеплопад в Ключах стал сильнейшим за последние 60 лет и в ближайшие десятилетия ничего подобного не ожидается.

    Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3 283 м над уровнем моря. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    КамчаткаПоселок КлючиПеплопадШивелуч
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    Гость11 Апр 2023 в 13:57
    народ не понимаем , что это не снег - пепел не растает ,его только лопатой чистить - а судя по объёму людям надо думать куда переезжать - на чистую землю
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close