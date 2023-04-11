Посмотрите на засыпанный пеплом поселок на Камчатке. Там лепят пепловиков

Поселок Ключи (в нем живет около 4 тысяч человек) на Камчатке накрыло пеплом — там активизировался вулкан Шивелуч. Фотографии и видео из населенного пункта 11 апреля опубликовал в своем Telegram-канале сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников, находящийся сейчас в гуще событий.
Дмитрий Мельников, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
В Ключах из выпавшего пепла слепили пепловика и назвали его «Пеплов Пепловик Иванович».
Как ранее писала «Фонтанка», произошедший пеплопад в Ключах стал сильнейшим за последние 60 лет и в ближайшие десятилетия ничего подобного не ожидается.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3 283 м над уровнем моря. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.