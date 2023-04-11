Пеплопад на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет. Посмотрите, как выглядят ближайшие к вулкану поселки

Высота слоя вулканического пепла в поселке Ключи (проживает около 4 тысяч человек) уже составляет около 8,5 см. Это самый ближайший населенный пункт к вулкану Шивелуч на Камчатке. Произошедший пеплопад в поселке стал сильнейшим за последние 60 лет. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.
«Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах <…> последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см, и пеплопад продолжается», — рассказал директор института Алексей Озеров.
В настоящее время пепловое облако распространилось на 500 километров к северо-западу от вулкана и продолжает продвигаться. Есть вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском.
Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»
Глава вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук считает, что подобных извержений больше не ожидается в ближайшие десятилетия.
«Извержение завершилось — основная фаза, больше такого не будет десятки лет. Если что-то будет, то слабое, такого, какое было ночью, не будет. Это извержение вулкана Шивелуч первое такое сильное в этом столетии», — рассказал он агентству.
Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3 283 м над уровнем моря. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.