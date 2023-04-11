    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.74eur89.17

    Пеплопад на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет. Посмотрите, как выглядят ближайшие к вулкану поселки

    1281
    обсудить

    Высота слоя вулканического пепла в поселке Ключи (проживает около 4 тысяч человек) уже составляет около 8,5 см. Это самый ближайший населенный пункт к вулкану Шивелуч на Камчатке. Произошедший пеплопад в поселке стал сильнейшим за последние 60 лет. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах <…> последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см, и пеплопад продолжается», — рассказал директор института Алексей Озеров.

    В настоящее время пепловое облако распространилось на 500 километров к северо-западу от вулкана и продолжает продвигаться. Есть вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском.

    Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

    t.me/kbgsras

    Глава вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук считает, что подобных извержений больше не ожидается в ближайшие десятилетия.

    «Извержение завершилось — основная фаза, больше такого не будет десятки лет. Если что-то будет, то слабое, такого, какое было ночью, не будет. Это извержение вулкана Шивелуч первое такое сильное в этом столетии», — рассказал он агентству.

    Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

    t.me/kbgsras

    Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3 283 м над уровнем моря. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КамчаткаПеплопад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close