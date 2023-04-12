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    Вулкан Шивелуч продолжает засыпать округу пеплом, зафиксирован новый выброс

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    Незадолго до 11 часов вечера 11 апреля по Москве (7.40 утра на Камчатке) вулкан Шивелуч выбросил новую порцию пепла. Об этом сообщает камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    По информации ведомства, высота нового выброса около восьми километров — такие данные были получены со спутника.

    Шивелуч извергается регулярно, но предыдущий выброс пепла оказался самым сильным за последние 60 лет — поток хлынул на 15 километров вверх и небо стало черным. В поселке Ключи местные жители лепят пепловиков.

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