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    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 15 км. Небо заволокло чёрной тучей

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    Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на полуострове Камчатка в ночь на 11 апреля. Видеозаписи и фотографии природного явления появились в социальных сетях.

    Ближайшие населённые пункты оказались усыпаны пеплом. Некоторые жители в этот момент находились на улице.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, существует угроза перекрытия трассы раскалёнными потоками. Выброс пепла распространился на 15 км.

    youtube.com/kamchat100

    Из-за непогоды видеонаблюдение за вулканом затруднено. Там продолжается воздействие циклона, идёт снег и метель.

    Вулкану присвоили наивысший «красный» код опасности для авиации. Раскалённые потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.

    youtube.com/kamchat100

    Небо в радиусе нескольких десятков км от вулкана, добавили в институте, заволокло чёрной тучей. В поселке Ключи в Усть-Камчатском районе начался пеплопад. Там проживает около 4 тыс. человек. Из-за выброса пепла 11 апреля учащиеся нескольких школ в посёлке будут заниматься в дистанционном режиме.

    Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3283 м над уровнем моря. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

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