Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 15 км. Небо заволокло чёрной тучей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, существует угроза перекрытия трассы раскалёнными потоками. Выброс пепла распространился на 15 км.

Ближайшие населённые пункты оказались усыпаны пеплом. Некоторые жители в этот момент находились на улице.

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на полуострове Камчатка в ночь на 11 апреля. Видеозаписи и фотографии природного явления появились в социальных сетях.

Из-за непогоды видеонаблюдение за вулканом затруднено. Там продолжается воздействие циклона, идёт снег и метель.

Вулкану присвоили наивысший «красный» код опасности для авиации. Раскалённые потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.

Небо в радиусе нескольких десятков км от вулкана, добавили в институте, заволокло чёрной тучей. В поселке Ключи в Усть-Камчатском районе начался пеплопад. Там проживает около 4 тыс. человек. Из-за выброса пепла 11 апреля учащиеся нескольких школ в посёлке будут заниматься в дистанционном режиме.



Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3283 м над уровнем моря. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

