Эту детскую задачу могут решить только 2 % взрослых — а вы внимательнее первоклассника?

Детский еще не затуманенный ум способен видеть решения там, где взрослые их просто не замечают Фото: Евгений Софийчук / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Вернемся в детство — к анкетам с любимыми занятиями и журналам с картинками, где нужно найти отличия. Редакция Wday.ru предлагает вам пройти тест на внимательность и наблюдательность. Посмотрим, как обстоят дела с этим у наших взрослых читателей. Дети находят правильный ответ в два счета.

Что надо делать Перед вами две яркие картинки с большим количеством животных. Но они не так одинаковы, как это кажется на первый взгляд. Найдите все отличия и ответьте на вопрос ниже. На поиск у вас будет 2 минуты. После этого потяните бегунок влево и посмотрите, что вы упустили.



Фото 1: Wday.ru Фото 2: Wday.ru Поделиться Поделиться





Ну что, посчитали? Если да, кликайте на верный, по-вашему, вариант ответа, а затем потяните бегунок на картинке выше влево и узнайте, что вы просмотрели. Одно отличие Два отличия Три отличия Четыре отличия Пять отличий Шесть отличий Семь отличий Восемь отличий Девять отличий Десять отличий

Как мозг управляет нами Мы продолжаем бесконечно доверять мозгу, несмотря на то что он нас то и дело обманывает. На это у него есть несколько причин. Уважительных. Во-первых, у него слишком много забот, так что заставить нас не обращать на что-то внимания — для мозга простительно. Во-вторых, с помощью обмана ему проще заставить нас что-то сделать. В-третьих, мозг не только отвечает за все процессы в нашем организме, но и пытается строить какие-то прогнозы, чтобы мы не оказались на краю пропасти по имени Неизвестность. И здесь без обмана тоже не обойтись. Настало время вывести мозг на чистую воду и узнать, как работают некоторые его уловки.



Как мозг предсказывает будущее?

Со временем у мозга особые отношения. Представьте, что вы обожглись, при этом видели процесс своими глазами. Что будет первым — вы «увидите» боль или почувствуете ее? Можете не отвечать — первым делом вы ее «увидите». Всё потому, что глаза физиологически куда ближе к мозгу, чем кожные рецепторы, потому и реагируют быстрее.

То же самое и с падением ребенка с кровати. Родители наверняка замечали, что этот процесс длится очень долго, прежде чем они успеют отреагировать. Чтобы синхронизировать зрительные и тактильные ощущения, мозгу нужно время, и он «монтирует» реальность из отдельных «кадров». К тому же сигналы от глаза поступают в мозг с запозданием на 50–100 миллисекунд. А чтобы вовремя среагировать, нам нужно знать, что случится еще через 100–200 миллисекунд. Нервам и мышцам тоже требуется время, чтобы поймать ребенка. Поэтому на таком примере мы можем наблюдать сразу два эффекта: как мозг стремится забежать вперед и как появляется иллюзия длительности.



Как работает дежавю?

Нашу память мозг тоже то и дело стремится обвести вокруг пальца. Вот, например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек, и вы уже готовы с ним поздороваться, но, приблизившись, понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает. Поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала получаете пиратскую копию.

Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно 40 % наших воспоминаний о детстве — ложные. А иногда разные воспоминания могут случайно наложиться друг на друга. Из-за этого происходят совсем не смешные случаи, когда свидетели как бы «опознают» невиновных, и более забавные эффекты вроде дежавю. Кстати, больше остальных дежавю могут испытывать на себе заядлые путешественники.



— Все города устроены в общем и целом одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были — просто в опыте есть что-то очень похожее.

Почему бывают провалы в памяти после вечеринки?

— Если говорить языком определений, алкогольный палимпсест (специфическое нарушение памяти, характерное для алкоголизма. — Прим. ред.) — частный случай антероградной амнезии токсического генеза, — заявляет врач-токсиколог Алексей Водовозов. — Другое, менее научное, название — лоскутная память: здесь помню, здесь рыбу заворачивали, а вот здесь уже не помню. Признак очень плохой — скорее всего, свидетельствующий о формировании зависимости от этанола.



Причина не ясна до сих пор, но всё достаточно логично, учитывая, что этанол — нейротоксин. Он может поражать любые отделы головного мозга, включая гиппокамп, который отвечает в основном за обработку и хранение воспоминаний. При хроническом злоупотреблении алкогольные палимпсесты постепенно трансформируются в полноценную алкогольную амнезию, когда выпадают не единичные события, а большие отрезки из жизни: дни, недели, а в тяжелых случаях и месяцы.

— Причем иногда на месте пробелов формируются ложные воспоминания (конфабуляции), что свидетельствует о необратимом токсическом поражении мозга, — говорит Алексей Водовозов.

Важно уточнить: палимпсесты относятся не к периодам выраженного опьянения, когда человек находился в полубессознательном состоянии, а к тем, когда он сохранял способность говорить, ходить и что-то делать.



Откуда берется усталость? Когда марафонец в конце дистанции падает без сил, кажется, что он исчерпал все ресурсы и на восстановление ему понадобится не один день. Может быть, даже придется взять отгул на работе. Но на самом деле, даже когда мы чувствуем, что истощены, а наши физические возможности выжаты, это нам только кажется. На деле в крови остается еще достаточно глюкозы и жирных кислот, а в мышцах — энергии. Вот только мозг, когда ему надоедает бороться с вашим желанием выложиться по полной, включает чувство усталости. Так что марафонец отдышится пять минут и отправится дальше по своим делам, а неподготовленный человек подтянется на турнике пять раз и пойдет отдыхать. Думать — полезно Вы наверняка догадывались, что умственная деятельность способствует активному долголетию. Эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова объясняет: качество жизни напрямую зависит от работы головного мозга, а если быть точнее, от нейронов. Они дают импульс всем процессам, происходящим в организме, нашим эмоциям и действиям. Доказано, что умеренная физическая нагрузка, обучение, занятие любимым делом являются эффективной тренировкой мозга. Она способствует образованию новых нейронных связей, укрепляет память и внимание. Недавние исследования показали, что омолаживающее действие на нейроны оказывают и терпены. Биологические вещества очищают клетки и являются средством для профилактики нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Эту детскую задачу могут решить только 2 % взрослых — а вы внимательнее первоклассника? Поделитесь результатом



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